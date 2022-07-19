Сбившего в нетрезвом виде четырех девушек водителя арестовали в Башкирии

В Башкирии суд оставил под стражей до 18 сентября водителя, задавившего насмерть четырех девушек, сообщает телеканал «360».

Шесть человек пострадали в ДТП в Удмуртии

В крови молодого человека после аварии обнаружили 0,333 промилле. Троим потерпевшим было по 18-19 лет, четвертой оказалась 16-летняя девушка.

Напомним, ДТП случилось рано утром 18 июля на первом километре села Бакалы. 23-летний водитель Audi A5 допустил наезд на четырех пешеходов. В результате они скончались до приезда медиков.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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