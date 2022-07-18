В Башкирии из-за пьяного водителя погибли четыре женщины

ДТП случилось рано утром 18 июля на первом километре села Бакалы. 23-летний водитель Audi A5 допустил наезд на четырех женщин. В результате они скончались до приезда медиков.

Водитель оказался в нетрезвом состоянии.

Напомним, новая инициатива Госдумы по ужесточению наказания пьяным водителям предполагает временный, а не пожизненный запрет на пересдачу экзамена на права, разъяснил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» автоэксперт Игорь Моржаретто.

