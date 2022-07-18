В Башкирии из-за пьяного водителя погибли четыре женщины
В Башкирии пьяный водитель насмерть сбил женщин, которые шли вдоль дороги, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.
ДТП случилось рано утром 18 июля на первом километре села Бакалы. 23-летний водитель Audi A5 допустил наезд на четырех женщин. В результате они скончались до приезда медиков.
Водитель оказался в нетрезвом состоянии.
Напомним, новая инициатива Госдумы по ужесточению наказания пьяным водителям предполагает временный, а не пожизненный запрет на пересдачу экзамена на права, разъяснил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» автоэксперт Игорь Моржаретто.
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