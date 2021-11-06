Сбившего на самокате 77-летнюю москвичку доставили в полицию

Подростка, сбившего на электросамокате 77-летнюю женщину на Манежной площаде в Москве, доставили в отдел полиции. Его могут привлечь к административной ответственности, сообщается на сайте «МВД Медиа».

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«Сотрудниками полиции был установлен и доставлен в отдел полиции подросток 2008 года рождения, управлявший электросамокатом в момент инцидента. В настоящее время сотрудниками полиции проводится опрос несовершеннолетнего и его родителей», — отмечается на сайте.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии, которые оказались поблизости от места происшествия, вызвали пострадавшей скорую помощь. Женщину госпитализировали, диагностировав сотрясение мозга, перелом плеча, ушибы и ссадины.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПодросткиГоспитализацияУголовное Делосамокат
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