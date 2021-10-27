ФСО хочет запретить самокаты и ролики на Красной площади
Федеральная служба охраны планирует запретить катание на самокатах и роликах по территории Красной площади и Александровского сада. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов.
По его словам, такой запрет существовал и ранее, о чем свидетельствует соответствующий знак.
«Дополнение правил необходимо в связи с появлением многих новых технических средств», - считает Симонов.
На сайте regulation.gov.ru уже появился план, изменяющий правила посещения столичного Кремля, предлагающий запрет перемещения по его территории на самокатах, велосипедах и других подобных средствах. Сейчас проект находится на этапе общественных обсуждений.
По словам Симонова, правила посещения Московского Кремля в настоящий момент достаточно просты и создают условия для комфортного досуга граждан.
Документ, регламентирующий посещение данной территории, был обновлен в апреле текущего года, включив некоторые новые ограничения. Теперь на экскурсию невозможно прийти «с беспилотными воздушными судами, со светошумовыми изделиями, с санками, самокатами, роликовыми коньками и другими подобными средствами передвижения».
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