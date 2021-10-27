ФСО хочет запретить самокаты и ролики на Красной площади

Федеральная служба охраны планирует запретить катание на самокатах и роликах по территории Красной площади и Александровского сада. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов.

По его словам, такой запрет существовал и ранее, о чем свидетельствует соответствующий знак.

«Дополнение правил необходимо в связи с появлением многих новых технических средств», - считает Симонов.

На сайте regulation.gov.ru уже появился план, изменяющий правила посещения столичного Кремля, предлагающий запрет перемещения по его территории на самокатах, велосипедах и других подобных средствах. Сейчас проект находится на этапе общественных обсуждений.

По словам Симонова, правила посещения Московского Кремля в настоящий момент достаточно просты и создают условия для комфортного досуга граждан.

Документ, регламентирующий посещение данной территории, был обновлен в апреле текущего года, включив некоторые новые ограничения. Теперь на экскурсию невозможно прийти «с беспилотными воздушными судами, со светошумовыми изделиями, с санками, самокатами, роликовыми коньками и другими подобными средствами передвижения».

