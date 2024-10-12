Сбитый дрон ВСУ «Лютый» обнаружили в Херсонской области

Украинский дрон-камикадзе самолетного типа «Лютый» обнаружили среди 16 сбитых ночью над Херсонской областью беспилотников, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Беспилотники атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

По его словам, осколки беспилотника упали вдали от населенных пунктов — никто не пострадал.

Ранее стало известно, что десять украинских беспилотников атаковали нефтебазу в городе Ровеньки в Луганской Народной Республике, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Владимир Сальдо
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУкраинаПВОХерсонБеспилотники

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