Сбитый дрон ВСУ «Лютый» обнаружили в Херсонской области
12 октября 202417:41
Украинский дрон-камикадзе самолетного типа «Лютый» обнаружили среди 16 сбитых ночью над Херсонской областью беспилотников, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, осколки беспилотника упали вдали от населенных пунктов — никто не пострадал.
Ранее стало известно, что десять украинских беспилотников атаковали нефтебазу в городе Ровеньки в Луганской Народной Республике, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru