Беспилотники атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Люди в результате ударов не пострадали.

Так, в Волоконовском районе возле хутора Екатериновка дрон-камикадзе врезался в стоящую «Газель». Автомобиль поврежден. В селе Тишанка еще один БПЛА повредил крышу частного дома.

В городе Шебекино FPV-дрон пробил крышу производственного здания одного из предприятий. Еще один беспилотник подавлен системой радиоэлектронной борьбы, при падении он повредил кровлю жилого дома.

По информации Гладкова, в селе Салтыково Белгородского района БПЛА ударил по легковому автомобилю на стоянке. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в этом случае у машины был поврежден капот.

