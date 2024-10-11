Беспилотники атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области
Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Люди в результате ударов не пострадали.
Так, в Волоконовском районе возле хутора Екатериновка дрон-камикадзе врезался в стоящую «Газель». Автомобиль поврежден. В селе Тишанка еще один БПЛА повредил крышу частного дома.
В городе Шебекино FPV-дрон пробил крышу производственного здания одного из предприятий. Еще один беспилотник подавлен системой радиоэлектронной борьбы, при падении он повредил кровлю жилого дома.
По информации Гладкова, в селе Салтыково Белгородского района БПЛА ударил по легковому автомобилю на стоянке. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в этом случае у машины был поврежден капот.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru