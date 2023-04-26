Сбежал владелец сгоревшей лесопилки в Сосьве

Сейчас сообщается, что в результате пожара погиб один человек, кроме того, пропала без вести пожилая женщина.

Вместе с лесопилкой сгорело находившееся поблизости лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ-23). Из него было эвакуировано 234 осуждённых с туберкулезом и ВИЧ.

Всего в ПГТ Сосьва огнем уничтожено 122 дома, из населенного пункта эвакуировано свыше 600 жителей. SHOT опубликовал видеозаписи, на которых запечатлены последствия пожара в самой Сосьве и в ЛИУ-23.

Ранее сообщалось, что на территории поселка Сосьва ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожара. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

