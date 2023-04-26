Сбежал владелец сгоревшей лесопилки в Сосьве
Стало известно о побеге владелеца лесопилки ИП «Мамедов», откуда начался пожар в ПГТ Сосьва Свердловской области, Мамедолиева Натиг Оглы. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Сейчас сообщается, что в результате пожара погиб один человек, кроме того, пропала без вести пожилая женщина.
Вместе с лесопилкой сгорело находившееся поблизости лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ-23). Из него было эвакуировано 234 осуждённых с туберкулезом и ВИЧ.
Всего в ПГТ Сосьва огнем уничтожено 122 дома, из населенного пункта эвакуировано свыше 600 жителей. SHOT опубликовал видеозаписи, на которых запечатлены последствия пожара в самой Сосьве и в ЛИУ-23.
Ранее сообщалось, что на территории поселка Сосьва ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожара. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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