Сбежал владелец сгоревшей лесопилки в Сосьве

Стало известно о побеге владелеца лесопилки ИП «Мамедов», откуда начался пожар в ПГТ Сосьва Свердловской области, Мамедолиева Натиг Оглы. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

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Сейчас сообщается, что в результате пожара погиб один человек, кроме того, пропала без вести пожилая женщина.

Вместе с лесопилкой сгорело находившееся поблизости лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ-23). Из него было эвакуировано 234 осуждённых с туберкулезом и ВИЧ.

Всего в ПГТ Сосьва огнем уничтожено 122 дома, из населенного пункта эвакуировано свыше 600 жителей. SHOT опубликовал видеозаписи, на которых запечатлены последствия пожара в самой Сосьве и в ЛИУ-23.

Ранее сообщалось, что на территории поселка Сосьва ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожара. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ГУ МЧС по Свердловской области
ТЕГИ:Свердловская ОбластьПроисшествияПожар

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