Сбербанк рассказал о мощнейшей в своей истории хакерской атаке

21 января 202011:45

В начале января Сбербанк подвергся мощнейшей в своей истории DDOS-атаке, которая, кстати, была отражена. Как пишет РИА Новости, об этом завил зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов. Он подчеркнул, что с осени прошлого года кредитная организация видела «подготовительные мероприятия» киберпреступников.

При этом Кузнецов отметил, что атака была выполнена с помощью автономных устройств Internet of Things (интернет вещей), банк её выдержал в автоматизированном режиме, пишет RT.

В мобильном приложении Сбербанка наблюдаются сбои в работе

Кстати, ранее Станислав Кузнецов заявил, что мошенники могут получить данные платежной карты, если сфотографировать её и отправить снимок в мессенджере. Как пишет РИА ФАН, по его словам, пин-коды и CVC-коды (три цифры с задней стороны карты) найти в Сети очень сложно, но номера пластиковых карт можно легко достать в теневом Интернете. Отправка фотографии карты в мессенджере сама по себе является утечкой.


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ФОТО: flickr/ Brian Klug
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