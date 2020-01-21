Сбербанк рассказал о мощнейшей в своей истории хакерской атаке
В начале января Сбербанк подвергся мощнейшей в своей истории DDOS-атаке, которая, кстати, была отражена. Как пишет РИА Новости, об этом завил зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов. Он подчеркнул, что с осени прошлого года кредитная организация видела «подготовительные мероприятия» киберпреступников.
При этом Кузнецов отметил, что атака была выполнена с помощью автономных устройств Internet of Things (интернет вещей), банк её выдержал в автоматизированном режиме, пишет RT.
Кстати, ранее Станислав Кузнецов заявил, что мошенники могут получить данные платежной карты, если сфотографировать её и отправить снимок в мессенджере. Как пишет РИА ФАН, по его словам, пин-коды и CVC-коды (три цифры с задней стороны карты) найти в Сети очень сложно, но номера пластиковых карт можно легко достать в теневом Интернете. Отправка фотографии карты в мессенджере сама по себе является утечкой.
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