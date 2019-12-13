В мобильном приложении Сбербанка наблюдаются сбои в работе

13 декабря 201920:32

Мобильное приложение Сбербанка работает с перебоями. Как сообщили Интерфаксу в банке, это связано с техническими работами в системе.

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По данным агентства, сбои могут наблюдаться до 4 утра (мск). Среди сбоев, с которыми сталкиваются клиенты банка, в частности, трудности с денежными переводами, вход в личный кабинет и другие.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил об обновлении концепции кибербезопасности после утечки данных клиентов в октябре текущего года. В частности, предполагается введение особого контроля за сотрудниками банка.

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ФОТО: pxhere.com
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