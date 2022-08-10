Саудовский дипломат умер во время выступления на конференции в Египте

Трагедия произошла на Арабо-Африканской конференции в Каире. Как видно на снятых на мероприятии кадрах, слушатели аплодируют дипломату, он произносит несколько слов и затем внезапно падает.

Местное издание Tahiamasr отмечает, что аль-Кахтани попытались оказать первую помощь, однако дипломат скончался. По данным СМИ, одними из последних слов мужчины было высказывание «Где бы вы ни были, смерть настигнет вас».

