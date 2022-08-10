Саудовский дипломат умер во время выступления на конференции в Египте
Саудовский дипломат Мохаммед аль-Кахтани умер во время своего выступления на мероприятии в Египте. Видео инцидента появилось в Сети.
Трагедия произошла на Арабо-Африканской конференции в Каире. Как видно на снятых на мероприятии кадрах, слушатели аплодируют дипломату, он произносит несколько слов и затем внезапно падает.
Местное издание Tahiamasr отмечает, что аль-Кахтани попытались оказать первую помощь, однако дипломат скончался. По данным СМИ, одними из последних слов мужчины было высказывание «Где бы вы ни были, смерть настигнет вас».
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