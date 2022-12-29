Саратовский губернатор заявил об уничтожении неопознанного объекта в Энгельсском районе
Средства ПВО уничтожили неопознанный объект в Саратовской области. Об этом заявил глава региона Роман Бусаргин.
«На территории Энгельсского района сработала система ПВО. Уничтожен неопознанный объект. На место направлены оперативные службы», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Бусаргин подчеркнул, что угрозы для безопасности населения нет, эвакуации из города не требуется. Глава региона попросил жителей сохранять спокойствие.
В ночь на понедельник средства ПВО сбили украинский беспилотник при подлете к военному аэродрому «Энгельс» в Саратовской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». При падении обломков трое военных, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru