Саратовский адвокат и его подельник предстанут перед судом за мошенничество
В Саратове возбуждено уголовное дело против адвоката и его знакомого по делу о мошенничестве и покушении на мошенничество. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.
Отмечается, что фигуранты условились с жителем Саратовской области, которого подозревают в совершении преступления, о том, что они смогут добиться прекращения уголовного преследования за 7,5 млн рублей. После этого мужчина перевел на счет злоумышленников сумму в размере 98 тысяч рублей. Остальные деньги они планировали получить в одном из саратовских заведений.
Отмечается, что адвокат и его соучастник не знали о том, что саратовчанин выполнял задание силовиков в ходе оперативно-розыскных мероприятий. После того, как он вручил сообщникам 7,4 млн рублей, те были задержаны сотрудниками ФСБ.
Задержанные планировали потратить деньги на собственные нужды, поскольку в действительности не могли оказать влияние на решение по уголовному делу.
Ранее Серпуховской городской суд отправил в СИЗО за многомиллионные взятки главу межрайонной налоговой инспекции №11 по Московской области Александра Кирша. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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