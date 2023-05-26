Саратовский адвокат и его подельник предстанут перед судом за мошенничество

Отмечается, что фигуранты условились с жителем Саратовской области, которого подозревают в совершении преступления, о том, что они смогут добиться прекращения уголовного преследования за 7,5 млн рублей. После этого мужчина перевел на счет злоумышленников сумму в размере 98 тысяч рублей. Остальные деньги они планировали получить в одном из саратовских заведений.

Отмечается, что адвокат и его соучастник не знали о том, что саратовчанин выполнял задание силовиков в ходе оперативно-розыскных мероприятий. После того, как он вручил сообщникам 7,4 млн рублей, те были задержаны сотрудниками ФСБ.

Задержанные планировали потратить деньги на собственные нужды, поскольку в действительности не могли оказать влияние на решение по уголовному делу.

Ранее Серпуховской городской суд отправил в СИЗО за многомиллионные взятки главу межрайонной налоговой инспекции №11 по Московской области Александра Кирша. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

