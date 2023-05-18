Саперы МЧС погибли при разминировании в ДНР

Сапёры Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России погибли при разминировании в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает пресс-служба ведомства.

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В сообщении говорится, что трагедия произошла 18 мая, когда старший лейтенант Илья Глоба (29 лет) и лейтенант Олег Сергеенко (26 лет) проводили разминирование для восстановления ЛЭП.

«От себя лично и от имени всего коллектива МЧС России выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким, героически погибших спасателей. Их имена навсегда останутся в нашей памяти», - заявил глава МЧС РФ Александр Куренков.

Ранее российские сапёры обезвредили установленное ВСУ противотанковое минное поле под Мариуполем, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ДНРПроисшествиеПогибшиеМЧС РФ

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