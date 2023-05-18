Саперы МЧС погибли при разминировании в ДНР

В сообщении говорится, что трагедия произошла 18 мая, когда старший лейтенант Илья Глоба (29 лет) и лейтенант Олег Сергеенко (26 лет) проводили разминирование для восстановления ЛЭП.

«От себя лично и от имени всего коллектива МЧС России выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким, героически погибших спасателей. Их имена навсегда останутся в нашей памяти», - заявил глава МЧС РФ Александр Куренков.

Ранее российские сапёры обезвредили установленное ВСУ противотанковое минное поле под Мариуполем, сообщает RT.

