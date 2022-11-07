Под Херсоном машина охраны депутата Бородая подорвалась на мине
Военный корреспондент Чингис Дамбиев в своём Telegram-канале заявил, что автомобиль сопровождения депутата Госдумы Александра Бородая подорвался на мине в Херсонской области.
В прикреплённой к посту видеозаписион показал машину, у которой были выбиты стёкла.
Кроме того, Бородай продемонстрировал замаскированную французскую противотанковую мину HPD-2A2, на которую едва не наехал его автомобиль.
Ранее донецкие медработники успешно прооперировали военкора Семёна Пегова, который подорвался на мине, его ранение не является тяжёлым, сообщает RT.
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