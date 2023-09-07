Санкт-петербуржца, сбежавшего из России после начала СВО, задержали в Перу
Санкт-петербуржца Артема Сафонова, сбежавшего из России после начала спецоперации в Перу, задержали по подозрению в торговле наркотиками. Об этом сообщило издание El Comercio со ссылкой на полковника перуанской полиции Хавьера Инфанте.
По его словам, Сафонов и неназванный певец реггетон продавали марихуану в округе Сан-Хуан-де-Мирафлорес (провинция Лима). У задержанных изъяли три килограмма наркотика и оружие.
Кроме того, Сафонова обвинили в ограблении и в организации банды «Русские из Сан-Хуана», при этом единственным россиянином в ней был сам Сафонов.
Ранее кота-наркокурьера поймали в исправительной колонии в Ивановской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru