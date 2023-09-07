Санкт-петербуржца, сбежавшего из России после начала СВО, задержали в Перу

По его словам, Сафонов и неназванный певец реггетон продавали марихуану в округе Сан-Хуан-де-Мирафлорес (провинция Лима). У задержанных изъяли три килограмма наркотика и оружие.

Кроме того, Сафонова обвинили в ограблении и в организации банды «Русские из Сан-Хуана», при этом единственным россиянином в ней был сам Сафонов.

Ранее кота-наркокурьера поймали в исправительной колонии в Ивановской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

