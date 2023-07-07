Новосибирские полицейские задержали наркокурьеров с товаром на сумму 200 млн рублей

Задержанным предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Сообщается, что они были межрегиональными наркокурьерами. Они планировали забрать оптовую закладку из леса, разделить ее на разовые дозы и реализовать в Сибирском федеральном округе. Координаты тайника им через интернет сообщил куратор.

Ранее злоумышленники отбывали наказание за аналогичные преступления. Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке доходит до 200 млн рублей.

Ранее московская полиция задержала троих злоумышленников при попытке перевозки одного килограмма кокаина в автомобиле такси. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

