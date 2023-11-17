Санду объяснила, как ее собака укусила президента Австрии

Как отмечает издание, Санду немедленно извинилась за случившееся, объяснив агерссию питомца из-за большого колическтва людей вокруг.

В своем Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России) Санду писала, что Кодруца подобрали после того, как его сбила машина. Ветеринары не смогли спасти его переднюю лапу, «теперь счастливо бегает на трех лапах».

У австрийского лидера также есть собака смешанной породы по кличке Юли. Он регулярно гуляет со своим псом у своей резиденции в Вене и периодически появляется с ним на мероприятиях.

