В США рассказали, скольких людей покусал пес Байдена

Последний случай произошел несколько дней назад. Медицинский персонал оказал офицеру медицинскую помощь. Экс-агент Секретной службы Джонатан Вакроу рассказал, что проблема заключается в том, что Байдены подвергают серьезной опасности на рабочем месте сотни сотрудников президентской резиденции.

Характер собаки президента США Джо Байдена мог испортиться из-за стресса в многолюдной среде и неучастия в ее воспитании грамотных кинологов. Об этом НСН заявил президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

