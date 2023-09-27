В США рассказали, скольких людей покусал пес Байдена
Количество агентов секретной службы Соединенных Штатов, пострадавших из-за укусов пса президента Джо Байдена по кличке Коммандер на территории Белого дома достигло уже 11 человек, сообщает CNN.
Последний случай произошел несколько дней назад. Медицинский персонал оказал офицеру медицинскую помощь. Экс-агент Секретной службы Джонатан Вакроу рассказал, что проблема заключается в том, что Байдены подвергают серьезной опасности на рабочем месте сотни сотрудников президентской резиденции.
Характер собаки президента США Джо Байдена мог испортиться из-за стресса в многолюдной среде и неучастия в ее воспитании грамотных кинологов. Об этом НСН заявил президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru