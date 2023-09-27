В США рассказали, скольких людей покусал пес Байдена

Количество агентов секретной службы Соединенных Штатов, пострадавших из-за укусов пса президента Джо Байдена по кличке Коммандер на территории Белого дома достигло уже 11 человек, сообщает CNN.

«Просто стресс!»: В Белом доме оправдываются из-за агрессивности Байдена и его собаки

Последний случай произошел несколько дней назад. Медицинский персонал оказал офицеру медицинскую помощь. Экс-агент Секретной службы Джонатан Вакроу рассказал, что проблема заключается в том, что Байдены подвергают серьезной опасности на рабочем месте сотни сотрудников президентской резиденции.

Характер собаки президента США Джо Байдена мог испортиться из-за стресса в многолюдной среде и неучастия в ее воспитании грамотных кинологов. Об этом НСН заявил президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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