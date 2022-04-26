СМИ: теракт в Тирасполе совершили выходцы с Украины
Террористический акт у министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе осуществили лица, прибывшие с Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительственных кругах непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР).
Собеседник агентства уточнил, что атаку совершили «три пока не установленных лица», проникшие на территорию Приднестровья «вне пунктов пропуска».
«Три пока не установленных лица, вне пунктов пропуска — по полю — в 17:15 заехали с территории Украины в районе населённого пункта Нововладимировка в восьми километрах к северу от Тирасполя. Около 18:00 они тем же маршрутом выехали на территорию Украины», — уточнил источник.
По его мнению, теракты на территории авиапарка и Приднестровского радиотелецентра являются «логическим продолжением атаки на здание МГБ».
Ранее в пресс-центре МВД ПМР подтвердили, что несколько выстрелов, предположительно, из ручных противотанковых гранатомётов попали в здание Министерства госбезопасности, сообщает RT.
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