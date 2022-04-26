СМИ: теракт в Тирасполе совершили выходцы с Украины

Террористический акт у министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе осуществили лица, прибывшие с Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительственных кругах непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР).

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Собеседник агентства уточнил, что атаку совершили «три пока не установленных лица», проникшие на территорию Приднестровья «вне пунктов пропуска».

«Три пока не установленных лица, вне пунктов пропуска — по полю — в 17:15 заехали с территории Украины в районе населённого пункта Нововладимировка в восьми километрах к северу от Тирасполя. Около 18:00 они тем же маршрутом выехали на территорию Украины», — уточнил источник.

По его мнению, теракты на территории авиапарка и Приднестровского радиотелецентра являются «логическим продолжением атаки на здание МГБ».

Ранее в пресс-центре МВД ПМР подтвердили, что несколько выстрелов, предположительно, из ручных противотанковых гранатомётов попали в здание Министерства госбезопасности, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТерактУкраинаПриднестровье
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