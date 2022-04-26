Санду созвала заседание Совбеза из-за ситуации в Приднестровье
Президент Молдавии Майя Санду проведет заседание Высшего совета безопасности из-за обострения ситуации в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Санду созывает сегодня заседание Высшего совета безопасности в связи с инцидентами в Приднестровском регионе», — цитирует сообщение ТАСС.
Во вторник неизвестные взорвали две антенны регионального радиоцентра в Григориопольском районе Приднестровья, напоминает «Свободная пресса». Накануне здание Министерства государственной безопасности непризнанной республики было обстреляно из ручных гранатометов.
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