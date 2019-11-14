Занятия в колледже Благовещенска после стрельбы прервали до конца недели

Занятия в коллежде Благовещенска после стрельбы, утроенной студентом, прекращены до 18 ноября. Как сообщает ТАСС, об этом объявило министерство образования Амурской области. Там объяснили такое решение необходимостью дать учащимся прийти в себя после происшедшей трагедии, отмечает RT.

19-летний учащийся колледжа сегодня утром 1убил одного одногруппника, ранил ещё троих, после чего покончил с собой.