Занятия в колледже Благовещенска после стрельбы прервали до конца недели
Занятия в коллежде Благовещенска после стрельбы, утроенной студентом, прекращены до 18 ноября. Как сообщает ТАСС, об этом объявило министерство образования Амурской области. Там объяснили такое решение необходимостью дать учащимся прийти в себя после происшедшей трагедии, отмечает RT.
19-летний учащийся колледжа сегодня утром 1убил одного одногруппника, ранил ещё троих, после чего покончил с собой.
По факту ЧП возбуждено три уголовных дела. Задержан сотрудник частного охранного предприятия, который дежурил в момент происшествия в учебном корпусе.
Следственный комитет РФ обнародовал видео с места происшествия. Как сообщает Ura.ru, на кадрах запечатлены следователи за работой в аудитории, где случилась трагедия. На полу кабинета заметны следы крови, лежат стреляные гильзы.
Между тем, как сообщает телеканал «360», этот строительный колледж два раза пытался приобрести систему видеонаблюдения. Сначала перед началом учебного года никто не ответил на тендер, тогда образовательное учреждение оставило повторную заявку на сайте госзакупок. Однако отклика так и не последовало.
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