Самый сильный человек России умер от коронавируса

Владимир Синеглазов, которого в 2009 году признали самым сильным человеком в России, умер 1 октября на 62 году жизни, сообщает РЕН ТВ.

Причиной смерти стал коронавирус. С этим диагнозом Синеглазов попал в реанимацию и провел последние дни в коме.

В Европе Синеглазова называли «королем шпагата», на его счету 26 мировых рекордов.

Ранее от последствий коронавируса скончалась супруга певца Прохора Шаляпина, американская предпринимательница Татьяна Клаудиа Дэвис.

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ФОТО: pixabay.com
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