Самый сильный человек России умер от коронавируса
1 октября 202118:19
Владимир Синеглазов, которого в 2009 году признали самым сильным человеком в России, умер 1 октября на 62 году жизни, сообщает РЕН ТВ.
Причиной смерти стал коронавирус. С этим диагнозом Синеглазов попал в реанимацию и провел последние дни в коме.
В Европе Синеглазова называли «королем шпагата», на его счету 26 мировых рекордов.
Ранее от последствий коронавируса скончалась супруга певца Прохора Шаляпина, американская предпринимательница Татьяна Клаудиа Дэвис.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru