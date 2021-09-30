Жена певца Прохора Шаляпина скончалась от COVID-19

Супруга певца Прохора Шаляпина, американская предпринимательница Татьяна Клаудиа Дэвис скончалась от последствий заражения коронавирусной инфекцией. Об этом Шаляпин написал в своем аккаунте в Instagram.

«Мне тяжело это писать, и я очень не хочу в это верить, но моей Танечки больше нет». Певец рассказал, что после свадьбы у него с женой было «всего три дня» спокойной жизни, после чего она заразилась COVID-19.

Покойной было 42 года. У нее была своя сеть юридических контор. Отмечается, что женщина проходила лечение в госпитале Лас-Вегаса.

