Жена певца Прохора Шаляпина скончалась от COVID-19
Супруга певца Прохора Шаляпина, американская предпринимательница Татьяна Клаудиа Дэвис скончалась от последствий заражения коронавирусной инфекцией. Об этом Шаляпин написал в своем аккаунте в Instagram.
«Мне тяжело это писать, и я очень не хочу в это верить, но моей Танечки больше нет». Певец рассказал, что после свадьбы у него с женой было «всего три дня» спокойной жизни, после чего она заразилась COVID-19.
Покойной было 42 года. У нее была своя сеть юридических контор. Отмечается, что женщина проходила лечение в госпитале Лас-Вегаса.
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