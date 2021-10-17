Самолету патриарха Кирилла отказали в посадке в Орле
Борт патриарха Московский и всея Руси Кирилла не смог приземлиться в Орле для участия в чине освящения местного храма Казанской иконы Божией Матери. Причиной стала плохая погода – сильный туман, сообщает ТАСС со ссылкой на митрополита Орловского и Болховского Тихона (Доровских).
«Погода препятствует приземлению его (патриарха Кирилла — прим. НСН) воздушного судна здесь, в Орле. Мы ожидаем его, [чтобы] закончить чин Великого освящения и совершить священную литургию», — отметил митрополит.
Священнослужитель отметил, что паства и священнослужители будут молиться о здоровье предстоятеля и успешном приземлении его самолета, пишет Газета.ru.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил лидера группы «Наутилус Помпилиус», заслуженного артиста России Вячеслава Бутусова с 60-летием и наградил его церковным орденом Серафима Саровского III степени.
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