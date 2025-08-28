Самолет вынужденно сел в Омске из-за дебошира

Летевший из Москвы в Барнаул самолёт совершил вынужденную посадку в Омске из-за авиадебошира. Об этом в своём Telegram-канале заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По её словам, пьяный 45-летний житель Московской области вёл себя агрессивно, мешал работе экипажа, нецензурно выражался и угрожал другим пассажирам физической расправой.

В итоге командир экипажа принял решение о вынужденной посадке. Однако и после задержания мужчина продолжил дебоширить и уже в отделе полиции «пытался нанести удары» одному из правоохранителей.

В отношении дебошира возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее житель Омска устроил дебош на борту летевшего во Владивосток самолёта, сообщает «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
