Самолет в Самаре ушел на второй круг из-за сусликов

Самолет, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга, при заходе на посадку в Самаре вынужден был уйти на второй круг из-за сусликов на полосе. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании «Россия».

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Отмечается, что лайнер ушел на второй круг после команды диспетчера. В результате посадка в аэропорту «Курумоч» прошла в штатном режиме.

Ранее сегодня сообщалось, что легкий самолет Ан-2 пропал с радаров в Якутии, на борту находилось три человека.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СамараСамолет
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