Самолет в Самаре ушел на второй круг из-за сусликов
21 июня 202215:00
Самолет, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга, при заходе на посадку в Самаре вынужден был уйти на второй круг из-за сусликов на полосе. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании «Россия».
Отмечается, что лайнер ушел на второй круг после команды диспетчера. В результате посадка в аэропорту «Курумоч» прошла в штатном режиме.
Ранее сегодня сообщалось, что легкий самолет Ан-2 пропал с радаров в Якутии, на борту находилось три человека.
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21 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru