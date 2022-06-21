Самолет в Самаре ушел на второй круг из-за сусликов

Отмечается, что лайнер ушел на второй круг после команды диспетчера. В результате посадка в аэропорту «Курумоч» прошла в штатном режиме.

Ранее сегодня сообщалось, что легкий самолет Ан-2 пропал с радаров в Якутии, на борту находилось три человека.

