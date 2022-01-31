Самолет, в который попала молния, отстранен от полетов

Самолет, в который ударила молния и который благополучно приземлился в аэропорту Сочи, отстранен от полетов. Об этом в понедельник оператор кубанских аэропортов «Аэродинамика».

СМИ сообщили подробности инцидента с МиГ-31 в Новгородской области

По его данным, инцидент произошел в субботу, 29 января. Самолет авиакомпании Nordwind летел рейсом Красноярск - Сочи.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что удар молнии был обнаружен не во время полета, а в процессе послеполетного обследования судна.

Ранее летевший из Узбекистана самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в аэропорту Кольцово из-за сработавшего датчика разгерметизации салона.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МолнияСамолетСочи
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры