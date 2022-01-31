Самолет, в который попала молния, отстранен от полетов
Самолет, в который ударила молния и который благополучно приземлился в аэропорту Сочи, отстранен от полетов. Об этом в понедельник оператор кубанских аэропортов «Аэродинамика».
По его данным, инцидент произошел в субботу, 29 января. Самолет авиакомпании Nordwind летел рейсом Красноярск - Сочи.
В пресс-службе аэропорта уточнили, что удар молнии был обнаружен не во время полета, а в процессе послеполетного обследования судна.
Ранее летевший из Узбекистана самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в аэропорту Кольцово из-за сработавшего датчика разгерметизации салона.
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