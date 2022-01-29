СМИ сообщили подробности инцидента с МиГ-31 в Новгородской области
В результате инцидента с самолетом МиГ-31, выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы на аэродроме в Новгородской области, у машины оторвало кабину. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
Во время разгона МиГ-31 повело влево, в результате воздушное судно начало скольжение и сход с полосы.
Кроме того, сообщается, что в результате происшествия у воздушного судна оторвало кабину. Уточняется, что первым из салона выбрался штурман. Затем он помог оказаться на земле пилоту.
Ранее стало известно, что МиГ-31 выкатился за ВПП аэродрома в Новгородской области из-за технической неисправности 29 января. По данным Минобороны РФ, в результате происшествия никто не пострадал.
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