СМИ сообщили подробности инцидента с МиГ-31 в Новгородской области

Во время разгона МиГ-31 повело влево, в результате воздушное судно начало скольжение и сход с полосы.

Кроме того, сообщается, что в результате происшествия у воздушного судна оторвало кабину. Уточняется, что первым из салона выбрался штурман. Затем он помог оказаться на земле пилоту.

Ранее стало известно, что МиГ-31 выкатился за ВПП аэродрома в Новгородской области из-за технической неисправности 29 января. По данным Минобороны РФ, в результате происшествия никто не пострадал.

