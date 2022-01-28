Самолет из Узбекистана экстренно сел в Екатеринбурге

Летевший из Узбекистана самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в аэропорту Кольцово из-за сработавшего датчика разгерметизации салона. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

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Отмечается, что в пятницу командир воздушного судна лайнера, выполнявшего рейс по маршруту Самарканд-Екатеринбург, подал сигнал о технической неисправности самолета. По предварительным данным, сработал датчик разгерметизации салона. На борту находились 159 пассажиров и 6 членов экипажа, посадка прошла успешно, отмечает РИА ФАН.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу перевозчика, датчик разгерметизации сработал только для кабины пилотов, посадка лайнера прошла в штатном режиме.

После инцидента Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

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