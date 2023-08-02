Самолет столкнулся со стаей птиц в аэропорту Иркутска
Пассажирский самолет, летевший в Якутск, столкнулся со стаей птиц в аэропорту Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, ЧП произошло 2 августа при разбеге воздушного судна, выполнявшего рейс «Иркутск — Якутск», пишет RT. Самолет принадлежит авиакомпании «Сибирь».
«Экипажем принято решение прервать взлет и вернуться на стоянку. На борту находились 124 пассажира. Пострадавших нет», — указали в прокуратуре.
Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. Кроме того, доследственную проверку начал иркутский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУТ Следственного комитета РФ.
Ранее в США потерпел крушение легкомоторный самолет Beechcraft P35, воздушное судно врезалось в ангар и загорелось в аэропорту Кейбл. В результате погибли три человека, отмечает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нигер открыл границы с пятью странами после госпереворота
- Умер композитор Александр Колкер
- Самолет столкнулся со стаей птиц в аэропорту Иркутска
- СМИ: Польша загнала себя в тупик
- Замгендиректора ОАК: планируется в шесть раз увеличить производство МС-21
- Спикер палаты представителей США обвинил Минюст в нападках на Трампа
- Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США с ААА до АА+
- СМИ: в качестве поддержки США могут предложить Киеву только советы
- Кличко: В Киеве прозвучали взрывы
- Пентагон отказался комментировать сообщения об ограничении Маском работы Starlink около Крыма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru