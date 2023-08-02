Самолет столкнулся со стаей птиц в аэропорту Иркутска

По данным надзорного ведомства, ЧП произошло 2 августа при разбеге воздушного судна, выполнявшего рейс «Иркутск — Якутск», пишет RT. Самолет принадлежит авиакомпании «Сибирь».

«Экипажем принято решение прервать взлет и вернуться на стоянку. На борту находились 124 пассажира. Пострадавших нет», — указали в прокуратуре.

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. Кроме того, доследственную проверку начал иркутский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУТ Следственного комитета РФ.

Ранее в США потерпел крушение легкомоторный самолет Beechcraft P35, воздушное судно врезалось в ангар и загорелось в аэропорту Кейбл. В результате погибли три человека, отмечает телеканал «360».

