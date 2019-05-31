Самолет совершил экстренную посадку в Волгограде

Самолет, следовавший из Екатеринбурга в Сочи, был вынужден экстренно приземлиться в аэропорту вылета. Как пишет РИА Новости, об этом заявила пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова.

Отмечается, что самолет был вынужден приземлиться из-за пассажира, которому внезапно стало плохо. Информации о его состоянии пока нет. Известно лишь, что после посадки его незамедлительно осмотрела бригада медиков, отмечает Газета.ру.