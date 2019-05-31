Самолет совершил экстренную посадку в Волгограде
Самолет, следовавший из Екатеринбурга в Сочи, был вынужден экстренно приземлиться в аэропорту вылета. Как пишет РИА Новости, об этом заявила пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова.
Отмечается, что самолет был вынужден приземлиться из-за пассажира, которому внезапно стало плохо. Информации о его состоянии пока нет. Известно лишь, что после посадки его незамедлительно осмотрела бригада медиков, отмечает Газета.ру.
Ранее НСН писала, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий экипажу самолета применять средства сдерживания против авиадебоширов. В частности, заковывать нарушающих порядок и покой пассажиров в пластиковые наручники. Как пишет ТАСС, эти меры будут применяться в отношении тех, кто своими действиями создает непосредственную угрозу жизни или здоровью других лиц и не подчиняется распоряжениям командира воздушного судна.
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