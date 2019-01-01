Появились подробности экстренной посадки лайнера в Шереметьеве

Причиной вынужденной посадки самолета А320 в столичном аэропорту Шереметьево стал сработавший датчик пожаротушения. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на информацию экстренных служб. Источник отмечает, что перед посадкой борт в течение двух часов кружил в небе, вырабатывая топливо. Во время посадки в Шереметеве никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Воздушной судно в Шереметьеве встречали пожарные и спасатели. На борту самолёта, который следовал из Москвы в Грозный, находились 155 пассажиров, отмечает RT.

Отметим, ранее ТАСС сообщил, что в Шереметьеве вынужденную посадку совершил пассажирский самолет SSJ. Позже источник уточнил тип самолета.

