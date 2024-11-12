Самолет с телами пяти российских альпинистов вылетел из Непала

Связь с группой альпинистов из пяти человек была потеряна, когда они вышли из высотного лагеря рано утром 6 октября. Через два дня спасатели сообщили, что все они найдены погибшими. Для эвакуации тел был объявлен сбор средств.

Дхаулагири - седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях, высота горы составляет 8167 метров. Она считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.

Причиной гибели пятерых российских альпинистов в Непале могли стать нарушения правил организации страховки.

