Самолет с телами пяти российских альпинистов вылетел из Непала

Рейс с телами пяти альпинистов из России, погибших на горе Дхаулагири, вылетел из Непала, завтра они прибудут на родину. Об этом сообщили в посольстве России. Самолет вылетел из аэропорта города Катманду, уточнили в диппредставительстве.

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Связь с группой альпинистов из пяти человек была потеряна, когда они вышли из высотного лагеря рано утром 6 октября. Через два дня спасатели сообщили, что все они найдены погибшими. Для эвакуации тел был объявлен сбор средств.

Дхаулагири - седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях, высота горы составляет 8167 метров. Она считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.

Причиной гибели пятерых российских альпинистов в Непале могли стать нарушения правил организации страховки.

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ФОТО: РИА Новости / Олег Ласточкин
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