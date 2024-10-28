Названы возможные причины гибели в Непале альпинистов из России

Отмечается, что анализ трагедии также провели федерации альпинизма Архангельской области и Пензенской области.

По мнению специалистов, при спуске на высоте около 7800 метров из-за неосторожности произошёл срыв одного или нескольких участников с последующим падением на глубину около 900 метров.

«Не исключается возможность некого внешнего воздействия... небольшой лавины или удар глыбой льда или камня, потеря равновесия падение и скольжение по склону», - добавили в федерации.

Ранее в Непале при восхождении на гору Дхаулагири погибли российские альпинисты Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

