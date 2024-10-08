«Видел опасность»: Выживший в Непале альпинист объяснил, почему просил всех вернуться

Среди группы также был Шамало, который впоследствии решил остаться на отметке 7400 метров, а затем вернулся на 6100 метров.

Он рассказал, что понимал, что группа взойдет на вершину и будет спускаться уже ночью, а погодные условия ночью там сильно отличаются от дневных. По его словам, ночью идти опаснее из-за порывистого ветра. Также на этом склоне был плохой снег, на котором тяжело удержаться. Помимо этого, альпинист не хотел получить «новых обморожений».

Шамало предложил всем развернуться и объяснил свои опасения, однако никто не захотел, так что он вернулся один.

По мнению Шамало, альпинисты погибли из-за того, что не уловили грань между риском и желанием успеха. Мужчина рассказал, что если бы они не сорвались, то обязательно бы упрекнули его в «малодушии», к чему он уже морально был готов.

Издание The Himalayan Times приводит имена погибших спортсменов: Александр Душейко, Владимир Чистиков, Олег Круглов, Дмитрий Шпилевой, Михаил Носенко, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



