«Видел опасность»: Выживший в Непале альпинист объяснил, почему просил всех вернуться
Валерий Шамало - единственный выживший из группы при восхождении на гору Дхаулагири в Непале, рассказал, что предлагал членам группы пойти назад из-за погодных условий. Его слова приводит «Газета.Ru».
Во вторник, 8 октября, посольство РФ в Непале подтвердило гибель пяти россиян-альпинистов при восхождении на гору Дхаулагири, которые сорвались, предположительно, с высоты 7600 метров.
Среди группы также был Шамало, который впоследствии решил остаться на отметке 7400 метров, а затем вернулся на 6100 метров.
Он рассказал, что понимал, что группа взойдет на вершину и будет спускаться уже ночью, а погодные условия ночью там сильно отличаются от дневных. По его словам, ночью идти опаснее из-за порывистого ветра. Также на этом склоне был плохой снег, на котором тяжело удержаться. Помимо этого, альпинист не хотел получить «новых обморожений».
Шамало предложил всем развернуться и объяснил свои опасения, однако никто не захотел, так что он вернулся один.
По мнению Шамало, альпинисты погибли из-за того, что не уловили грань между риском и желанием успеха. Мужчина рассказал, что если бы они не сорвались, то обязательно бы упрекнули его в «малодушии», к чему он уже морально был готов.
Издание The Himalayan Times приводит имена погибших спортсменов: Александр Душейко, Владимир Чистиков, Олег Круглов, Дмитрий Шпилевой, Михаил Носенко, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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