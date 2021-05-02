Самолет с пострадавшими в автоаварии на Ставрополье вылетел в Москву

Шестеро детей и один взрослый, которые пострадали 30 апреля в результате ДТП на Ставрополье, отправлены на лечение в Москву, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный Минздрав.

СМИ: Участники смертельного ДТП с гибелью детей на Ставрополье задержаны

Пострадавших доставят на лечение в Центр имени Бурденко и детскую больницу имени Пирогова в Москве.

Напомним, в пятницу на 535-м километре автодороги «Астрахань – Ставрополь» столкнулись автомобиль ВАЗ, грузовик и автобус, везший детскую баскетбольную команду из Волгограда в Черкесск. В аварии погибло шестеро детей.

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ФОТО: pixabay.com
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