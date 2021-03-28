Самолет с неисправными закрылками из Москвы благополучно приземлился в Краснодаре

Россия готова оказать помощь Египту с севшим на мель контейнеровозом

Пассажирский Boeing благополучно совершил аварийную посадку в Краснодаре

Путин рассказал, что никто, кроме его врача не знает о том, какой вакциной он привился

В США пообещали наращивать санкции против участников СВ-2

С 1 апреля в России вырастут некоторые пенсии и пособия на детей