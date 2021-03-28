Самолет с неисправными закрылками из Москвы благополучно приземлился в Краснодаре
28 марта 202118:51
Самолет, вылетевший из Москвы с неисправными закрылками, приземлился в аэропорту Краснодара, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Посадка прошла благополучно.
«Благополучно сел, катится по ВПП (взлетно-посадочной полосе – прим. НСН)» - отметил специалист экстренных служб.
Ранее стало известно, что в Краснодаре приготовились к аварийной посадке пассажирского Boeing-737 из-за неисправности закрылок. Самолет со 149 пассажирами вылетел из Москвы.
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28 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru