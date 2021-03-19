Самолет из Антальи совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону

Выполнявший рейс из турецкой Антальи в Москву самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

По данным перевозчика, лайнер совершил посадку по технической причине.

Позже в Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что предварительная причина инцидента — отключение одного из двигателей.

«На воздушном судне находились 194 пассажира, из них 34 ребенка в возрасте до 12 лет. Посадка осуществлена в штатном режиме, пострадавших нет», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

