Самолет из Антальи совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону
Выполнявший рейс из турецкой Антальи в Москву самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
По данным перевозчика, лайнер совершил посадку по технической причине.
Позже в Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что предварительная причина инцидента — отключение одного из двигателей.
«На воздушном судне находились 194 пассажира, из них 34 ребенка в возрасте до 12 лет. Посадка осуществлена в штатном режиме, пострадавших нет», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.
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