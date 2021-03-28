Самолет со сломанными закрылками готовится экстренно приземлиться в Краснодаре

Пассажирский самолет Boeing-737, совершающий рейс из Москвы, готовится к аварийной посадке в аэропорту Краснодара из-за неисправности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

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«На борту воздушного судна Boeing-737 сообщением "Шереметьево-Краснодар" возникла неисправность закрылков. Объявлена аварийная посадка», - пояснил собеседник агентства.

По данным РИА Новости, на борту лайнера находятся 149 человек.

К месту посадки самолета направлены службы экстренного реагирования, все службы аэропорта приведены в состояние повышенной готовности, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

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ТЕГИ:КраснодарЭкстренная ПосадкаСамолетBoeing 737
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