На аэродроме Мячникова подтвердили гибель ведущего Колтового
Гибель 41-летнего российского телеведущего Александра Колтового подтвердили представители аэродрома, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Также на аэродроме сообщили, что самолет телеведущего НТВ прошел все необходимые технические проверки перед вылетом.
Александр Колтовой вел ток-шоу «ДНК», а также шоу «Звезды сошлись» на российском телеканале НТВ. Руководство телеканал о подтвердило гибель сотрудника и его супруги.
Ранее экстренные службы Московской области заявили, что при жесткой посадке легкомоторного Cessna около посёлка Чкаловской недалеко от городского округа Люберцы погибли два человека.
По предварительным данным, к крушению самолета привела неисправность двигателей. Прокуратура ведет проверку.
Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.
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