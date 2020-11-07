На аэродроме Мячникова подтвердили гибель ведущего Колтового

Александр Колтовой вел ток-шоу «ДНК», а также шоу «Звезды сошлись» на российском телеканале НТВ. Руководство телеканал о подтвердило гибель сотрудника и его супруги.

Ранее экстренные службы Московской области заявили, что при жесткой посадке легкомоторного Cessna около посёлка Чкаловской недалеко от городского округа Люберцы погибли два человека.

По предварительным данным, к крушению самолета привела неисправность двигателей. Прокуратура ведет проверку.

Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

