В Ленинградской области упал легкомоторный самолёт

Три человека погибли при крушении легкомоторного самолёта в Ленинградской области, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

По данным агентства, частный самолёт Piper упал при взлёте с аэродрома Гостилицы в Ломоносовском районе.

Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, при крушении погибли двое мужчин и женщина, самолёт разрушен. При этом, по данным портала «Невские новости», при падении воздушного судна был ранен ребёнок.

Позже в Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили, что легкомоторный Piper перед падением столкнулся в воздухе с другим самолётом.

Как сообщила ТАСС представитель ведомства, легкомоторное судно с пилотом и двумя пассажирами в 13:40 мск столкнулось с самолётом Cessna без пассажиров, вылетевшим несколькими минутами ранее. Потерпевший крушение самолет Piper при взлёте врезался в заходившее на посадку судно и развалился в воздухе, сообщает телеканал «360». Пилот Cessna не пострадал, судно приземлилось с небольшими повреждениями.

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия.

