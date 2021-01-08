В Ленинградской области упал легкомоторный самолёт
Три человека погибли при крушении легкомоторного самолёта в Ленинградской области, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
По данным агентства, частный самолёт Piper упал при взлёте с аэродрома Гостилицы в Ломоносовском районе.
Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, при крушении погибли двое мужчин и женщина, самолёт разрушен. При этом, по данным портала «Невские новости», при падении воздушного судна был ранен ребёнок.
Позже в Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили, что легкомоторный Piper перед падением столкнулся в воздухе с другим самолётом.
Как сообщила ТАСС представитель ведомства, легкомоторное судно с пилотом и двумя пассажирами в 13:40 мск столкнулось с самолётом Cessna без пассажиров, вылетевшим несколькими минутами ранее. Потерпевший крушение самолет Piper при взлёте врезался в заходившее на посадку судно и развалился в воздухе, сообщает телеканал «360». Пилот Cessna не пострадал, судно приземлилось с небольшими повреждениями.
Транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия.
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