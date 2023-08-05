Самолет повредил двигатель при посадке в аэропорту Сочи
Пассажирский лайнер Airbus A330-300 после посадки в Сочи задел крылом и частью двигателя телетрап воздушной гавани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы аэропорта.
Известно, что Airbus A330-300 совершал рейсом №4440 из Нижнего Новгорода.
«Экипаж допустил касание телетрапа крылом и мотогондолой левого двигателя», — отмечается в официальном сообщении.
ЧП произошло вечером 4 августа, уточняет RT.
В пресс-службе аэропорта уточнили, что для следующего рейса №4473 в Новосибирск самолет решили заменить.
Ранее в Тюменском аэропорту «Рощино» пассажирский самолет Boeing 737 зацепил крылом столб при подготовке к взлету, сообщили в пресс-службе регионального СК.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru