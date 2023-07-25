Самолёт Сочи - Москва с отказавшим двигателем сел в Шереметьеве

Самолет, летевший из Сочи в российскую столицу с отказавшим в воздухе двигателем успешно приземлился в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что у пассажирского авиалайнера Boeing-737 выключился левый двигатель. Причину лётного происшествия предстоит установить специалистам.

Boeing 737 — семейство узкофюзеляжных ближне-среднемагистральных пассажирских и транспортных двухдвигательных самолётов.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Греции пожарный самолёт упал во время тушения лесного пожара на острове Эвбея. Экипаж погиб. Появилось видео момента катастрофы.

