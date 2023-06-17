Самолет зацепил крылом столб при подготовке к взлету в аэропорту Тюмени
17 июня 202313:46
В Тюменском аэропорту «Рощино» пассажирский самолет Boeing 737 зацепил крылом столб при подготовке к взлету, сообщили в пресс-службе регионального СК.
По данным ведомства, на борту лайнера было 134 пассажира, среди которых 28 детей.
Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал. СК начал проверку.
Ранее стало известно, что выполнявший рейс Москва - Сочи самолет Boeing-737 авиакомпании S7 Airlines совершил посадку в Саратове, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru