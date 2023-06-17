Самолет зацепил крылом столб при подготовке к взлету в аэропорту Тюмени

Песков: размеры «санитарной зоны» на Украине будут зависеть от дальности украинских вооружений Сечин: эпоха низких процентных ставок закончилась Минздрав: российские фармпроизводства испытывают острый дефицит в качественном отечественном оборудовании МЧС: в 90 км от Якутска совершил аварийную посадку вертолет Ми-8 Богомолов: уехавшим из России деятелям культуры нужно разрешить вернуться