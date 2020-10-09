Самолет Москва-Омск вынужденно приземлился в Екатеринбурге

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся из Москвы в Омск, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

На борту лайнера находились 149 пассажиров и шесть членов экипажа.