Самолет Москва-Омск вынужденно приземлился в Екатеринбурге
9 октября 202009:16
«По предварительным данным, у воздушного судна произошел отказ обогрева датчиков статики и динамики.
Прокуратура занялась проверкой по факту случившегося.
Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в эфире НСН ранее высказал мнение, что разработка нового самолета говорит о признании проблем с нынешней версией SuperJet.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru