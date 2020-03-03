Аэробус экстренно приземлился в Перми из-за сообщения о бомбе

Летевший из Новосибирска в Москву Airbus A320 авиакомпании S7 экстренно сел в Перми. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Во время полета на почту контактного центра авиаперевозчика поступило анонимное сообщение о том, что борт рейса S7 2508 заминирован, сообщили АГН «Москва» в пресс-службе авиакомпании. Диспетчеры передали информацию экипажу воздушного судна, после чего командир принял решение совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту. Это оказался международный аэропорт Перми.

Аэробус благополучно приземлился, он находится на отдельной стоянке. Рейс встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб воздушной гавани. Сейчас проводятся все необходимые мероприятия, сообщает RT.

Ранее сегодня самолет, выполнявший рейс из Владивостока в Москву был вынужден совершить экстренное приземление в аэропорту Хабаровска из-за анонимного сообщения о минировании.

