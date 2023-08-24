Самолет, летевший из Сочи в Екатеринбург, подал сигнал тревоги над Каспием
Самолет, следовавший рейсом из Сочи в Екатеринбург, подал сигнал тревоги над Каспийским морем, сообщает Интерфакс со ссылкой на экстренные службы.
По данным издания, экипаж самолета подал сигнал бедствия спустя час полета. Произошло это над Каспийским морем около Дагестана. Воздушное судно запросила экстренную посадку в ближайшем аэропорту.
По предварительным данным, на борту могла произойти техническая неисправность. В данный момент воздушное судно выполняет разворот над Каспием и готовится к вынужденной посадке, отмечает Интерфакс.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что истребитель МиГ-29 поднимали в воздух для сопровождения самолета патрульной авиации «Посейдон» ВВС Норвегии над Баренцевым морем, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru