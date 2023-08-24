Самолет, летевший из Сочи в Екатеринбург, подал сигнал тревоги над Каспием

По данным издания, экипаж самолета подал сигнал бедствия спустя час полета. Произошло это над Каспийским морем около Дагестана. Воздушное судно запросила экстренную посадку в ближайшем аэропорту.

По предварительным данным, на борту могла произойти техническая неисправность. В данный момент воздушное судно выполняет разворот над Каспием и готовится к вынужденной посадке, отмечает Интерфакс.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что истребитель МиГ-29 поднимали в воздух для сопровождения самолета патрульной авиации «Посейдон» ВВС Норвегии над Баренцевым морем, передает «Радиоточка НСН».

