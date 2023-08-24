СМИ: Летевший из Сочи в Екатеринбург самолет экстренно сел в Минеральных Водах
Самолёт «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Екатеринбург, в полёте подал сигнал тревоги, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.
Собеседник агентства отметил, что после этого лайнер совершил экстренную посадку в воздушной гавани Минеральных Вод.
«Посадка прошла благополучно», - заключил источник.
В пресс-службе авиакомпании рассказали РИА Новости, что причиной экстренной посадки стало ложное срабатывание сигнализации.
Ранее самолёт Boeing 737 авиакомпании Nordwind выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту имени Б.В. Волынова в Новокузнецке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru