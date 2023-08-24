СМИ: Летевший из Сочи в Екатеринбург самолет экстренно сел в Минеральных Водах

Самолёт «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Екатеринбург, в полёте подал сигнал тревоги, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

Летевший в Сочи Boeing 737 вернется в Шереметьево из-за нештатной ситуации

Собеседник агентства отметил, что после этого лайнер совершил экстренную посадку в воздушной гавани Минеральных Вод.

«Посадка прошла благополучно», - заключил источник.

В пресс-службе авиакомпании рассказали РИА Новости, что причиной экстренной посадки стало ложное срабатывание сигнализации.

Ранее самолёт Boeing 737 авиакомпании Nordwind выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту имени Б.В. Волынова в Новокузнецке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
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