Самолет рейса Москва — Денпасар сел в «Шереметьево» из-за неисправности двигателя
Пассажирский самолет Москва — Денпасар (Индонезия) возвращается в столичный аэропорт «Шереметьево». Причиной стала неисправность электросистемы второго двигателя, сообщают оперативные службы.
Ориентировочно лайнер должен приземлиться в Москве 18:10 мск.
Спустя несколько минут самолет успешно приземлился, сообщает спецкор НСН из «Шереметьево», подтверждая свои слова видео с места событий.
4 апреля самолет Boeing-737-800 с неисправностью в электросистеме совершил экстренную посадку в аэропорту «Шереметьево» в штатном режиме. Борт сообщением Москва-Волгоград принадлежит авиакомпании «Победа».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru