Самолет рейса Москва — Денпасар сел в «Шереметьево» из-за неисправности двигателя

Пассажирский самолет Москва — Денпасар (Индонезия) возвращается в столичный аэропорт «Шереметьево». Причиной стала неисправность электросистемы второго двигателя, сообщают оперативные службы.

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на трассе в Вологодской области

Ориентировочно лайнер должен приземлиться в Москве 18:10 мск.

Спустя несколько минут самолет успешно приземлился, сообщает спецкор НСН из «Шереметьево», подтверждая свои слова видео с места событий.

4 апреля самолет Boeing-737-800 с неисправностью в электросистеме совершил экстренную посадку в аэропорту «Шереметьево» в штатном режиме. Борт сообщением Москва-Волгоград принадлежит авиакомпании «Победа».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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