Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на трассе в Вологодской области
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на трассе в Вологодской области, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
В результате инцидента никто не пострадал. В ведомстве начали проверку.
По данным Telegram-канала Baza, за штурвалом самолета находился директор местного завода специальных подшипников Александр Голец. По информации СМИ, он сообщил прибывшим на место посадки сотрудникам ГИБДД, что у самолета произошли технические неполадки и ему пришлось экстренно садиться на трассу. При этом, у него было разрешение на полет.
Сотрудники ГИБДД помогли Александру отогнать самолет на безопасное место. Оформлять на него пока ничего не стали, однако повторный взлет предпринимателю был запрещен.
Ранее самолет с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в аэропорту «Гагарин» города Саратов из-за неисправности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru