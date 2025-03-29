Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на трассе в Вологодской области

В результате инцидента никто не пострадал. ​В ведомстве начали проверку.

По данным Telegram-канала Baza, за штурвалом самолета находился директор местного завода специальных подшипников Александр Голец. По информации СМИ, он сообщил прибывшим на место посадки сотрудникам ГИБДД, что у самолета произошли технические неполадки и ему пришлось экстренно садиться на трассу. При этом, у него было разрешение на полет.



Сотрудники ГИБДД помогли Александру отогнать самолет на безопасное место. Оформлять на него пока ничего не стали, однако повторный взлет предпринимателю был запрещен.

Ранее самолет с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в аэропорту «Гагарин» города Саратов из-за неисправности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

